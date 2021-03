Cacen a Sant Julià un motorista que conduïa begut i a 162 km/h per l'autovia de Banyoles

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista que conduïa begut i circulant a 162 km/h per l'autovia de Banyoles. El van enxampar a Sant Julià de Ramis circulant també amb el permís suspès. Al mateix temps, també va acabar denunciat per saltar-se el confinament comarcal.

El motorista denunciat penalment és un home de 50 anys, de nacionalitat espanyola i veí de la Bisbal d'Empordà a qui acusen de ser el presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària, per conduir amb el permís suspès i per circular sota els efectes de l'alcohol. També se'l va denunciar administrativament per excés de velocitat i per saltar-se el confinament comarcal.

Els fets van passar el divendres en un control de velocitat que una patrulla de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona havia establert al quilòmetre 35,5 de la Carretera C-66, a Sant Julià de Ramis.

Pels volts de dos quarts de dotze del matí els mossos van detectar una motocicleta que circulava a 162 km/h, en un tram limitat a 100 km/h.

En aturar la motocicleta per notificar la denúncia de velocitat, els agents van detectar que el conductor feia una forta olor d'alcohol. El resultat de la prova d'alcoholèmia va ser positiu en 0,41 mg d'alcohol per litre d'aire expirat.

Per tot això, els Mossos van obrir diligències penals al conductor com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat del trànsit i van citar-lo per tal que es presenti a declarar sobre els fets, al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.