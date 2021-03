Girona culmina les expropiacions de les finques que enderrocarà per unir un vial amb el parc del Migdia

L'Ajuntament de Girona ha fet un pas més per connectar el carrer de la Universitat de Cervera amb el parc del Migdia. Segons informen en un comunicat, aquest dimarts l'alcaldessa Marta Madrenas ha encapçalat l'acte de possessió i ocupació dels darrers habitatges que quedaven per fer. Tots els immobles formen part de l'àmbit situat a l'encreuament entre el carrer Universitat de Cervera i el carrer Universitat de Montpeller. El projecte urbanístic busca esponjar la zona al barri de Pla de Palau-Sant Pau, facilitar l'accés al parc del Migdia i guanyar espai públic per a veïns i per a la circulació. Ara, l'ajuntament engega el procés de licitació per adjudicar les obres d'enderroc, que duraran cinc mesos.

El següent pas és iniciar el procés de licitació de les obres d'enderroc d'aquests edificis. Un cop estiguin adjudicades, el termini d'execució de les actuacions serà de cinc mesos. Aquesta iniciativa permetrà donar continuïtat a la trama urbana d'aquesta zona de Pla de Palau-Sant Pau i millorar la mobilitat dels veïns del barri.

El tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, ha subratllat que s'arriba a la "part final d'un procés que ha sigut llarg però que haurà valgut la pena": "amb la nova connexió esponjarem urbanísticament un sector del barri de Pla de Palau-Sant Pau, facilitant l'accés al parc Migdia i guanyant espai públic". Un cop signades les expropiacions, ha afegit Martí, l'objectiu ara de l'equip de govern és impulsar la licitació de l'obra perquè "aquesta millora sigui una realitat al més aviat possible".

El projecte d'enderrocament incorpora també la urbanització del carrer resultant, que travessaria del carrer de la Universitat de Montpeller al carrer de Pau Vila i Dinarés, a banda de la delimitació dels dos solars que quedarien a banda i banda de la via. En aquests espais, el consistori preveu la construcció de dos edificis d'habitatges de promoció pública.