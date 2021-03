RECOLLIDA DE BROSSA. La Brigada del Salabret i Pick Up Plastics van reunir diumenge 12 voluntaris per netejar un bosc a Fornells de la Selva. Van recollir una nevera, un sofà, caixes de diferencials i sacs de vidres, entre d'altres, i van contactar l'Ajuntament per demanar-los la retirada de les deixalles que, pel volum, no van poder treure. Les cerveseres Whym i Soma els van donar els sacs.