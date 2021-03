Una empresa del hòlding d'ACS talarà 59 pins a Montjuïc a meitat de preu

Quinze empreses han presentat la seva oferta per obtenir el contracte per talar 59 pins i retirar les restes vegetals a l'entorn de l'escola de Montjuïc. Un informe ha alertat del perill que hi ha que caiguin aquests arbres i hi ha l'antecedent de la caiguda parcial o total ja de sis pins, alguns a dins del centre escolar gironí. L'empresa guanyadora ha estat Talher SA, que ha rebaixat el preu per fer la tasca dels 42.301 euros proposats com a màxim per l'Ajuntament fins als 22.979 euros. Talher pertany al hòlding d'empreses d'ACS, que presideix Florentino Pérez.

Aquest diferència notable va portar l'Ajuntament a preguntar com pensava aconseguir fer la feina a un preu tan inferior ja que el percentatge de la rebaixa era «temerari», «anormal» i «desproporcionat». L'empresa va justificar punt per punt la seva metodologia, explicant, per exemple, que es tracta d'una societat de grans dimensions i que disposen de personal propi especialitzat en fer aquest servei, a més de disposar de tota la maquinària i vehicles necessaris per realitzar aquest contracte. També va exposar la seva experiència acumulada en la realització de serveis de la mateixa tipologia.

L'Ajuntament ha comprovat també, per exemple, que els salaris que es pagaran als treballadors compleix amb el que estableix el conveni del sector i que en tenir experiència en feines similars els permet ajustar-se molt a les necessitats reals de temps, personal i maquinària. Per això ha acabat adjudicant les tasques.

Fundada a Sabadell el novembre de l'any 1979, va passar a pertànyer al grup Dragados el setembre de l'any 2000 per englobar-se en el hòlding d'empreses d'ACS l'octubre de 2003 a través del Grup Clece. Compta amb una plantilla propera a les 1.500 persones, un capital social de 2,27 milions d'euros, un patrimoni net pròxim als 19 milions i un actiu proper als 26 milions.