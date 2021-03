Guanyem critica que el govern gironí no es presentés a unes ajudes de la Diputació

Guanyem Girona critica que el govern gironí de JxCat i ERC no es presentés a una nova subvenció de la Diputació de Girona per a la promoció econòmica. La línia d'ajuts, que atorga un màxim d'11.000 € per projecte, té com a finalitat l'impuls de «projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica i vocació de continuïtat». El regidor de Guanyem Xevi Montoya s'ha mostrat «decebut» per «la incapacitat del govern de retenir tot aquell capital que permeti reflotar l'economia i generar llocs de feina».

Tot i que admès que es tracta d'una quantitat «petita» assegura que és un «símptoma de la gestió actual del govern», que defensa que «hauria de fer mans i mànigues per captar tot aquell capital que es pugui per a la reactivació econòmica». Els diners de la subvenció s'havien de destinar a «elaborar plans d'actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local». Des de Guanyem afirmen que altres municipis han pogut implementar projectes com un pla per a la transició energètica, la recuperació del sector tèxtil local, la dinamització d'un turisme sostenible o una anàlisi per a la diversificació de l'activitat productiva gràcies a les ajudes. «Són bones propostes que es faran realitat a d'altres pobles i ciutats però no a Girona per culpa de la paràlisi del govern», apunta el regidor de la formació. Finalment, Montoya assegura que el petit negoci local ha d'esdevenir «el pal de paller de la recuperació econòmica» i que l'Ajuntament «hauria d'estar bolcat a trobar idees i projectes per rescatar l'economia gironina»

Des de l'Ajuntament, la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes, defensa que «hem optat per prioritzar programes de més envergadura», i afegeix que ara el consistori està «gestionant programes per valor de 7 milions d'euros, dirigits a promoció econòmica i d'ajuda a sectors com el comerç», i que estan treballant per presentar-se a més.