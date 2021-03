Salt reparteix 5.250 bosses per incentivar el reciclatge

L'Ajuntament de Salt ha engegat aquest dimecres 17 de març una campanya amb l'objectiu de continuar avançant en el reciclatge al municipi i conscienciar els saltencs i saltenques de la seva importància. En aquest sentit, durant dues setmanes s'han organitzat diverses parades informatives des d'on es repartiran fins a 5.250 bosses de reciclatge (1.750 packs que n'inclouen per a paper, vidre i envasos) per facilitar que es faci aquest pas des dels domicilis.

Les carpes es podran trobar, fins al 3 d'abril, als mercats setmanals de dimecres i divendres i, els dissabtes, al mercat cobert. Cada jornada està previst repartir fins a 290 "packs" de les tres bosses de reciclatge.

El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Salt, Josep Valentí explica que "continuem impulsant mesures per augmentar el reciclatge i conscienciar la ciutadania de la necessitat de fer-ho. A Salt tenim clar que cal apostar per les 4R', reduir, reutilitzar, reciclar i revaloritzar, i és en aquesta línia que s'integra la campanya informativa que durant dues setmanes repartirà més de 5.000 bosses de reciclatge des dels mercats de la vila".

Als díptics que es reparteixen hi ha informació sobre a quins contenidors va cada residu i es complementa amb dades sobre com es pot gestionar el servei de recollida de mobles i trastos vells. També s'informa dels horaris de la deixalleria i del descompte a la taxa de residus al qual es pot accedir si s'utilitza (del 15% si s'utilitza de 6 a 10 vegades i del 25% si es fa més de 10).

Un altres dels aspectes on incideix la campanya és en la informació sobre la neteja dels carrers i en els dies, i horaris, on a cada vial s'ha de retirar el cotxe per tal de facilitar que es pugui fer una actuació més exhaustiva.