Girona farà la Veneració de la Creu a les escales de la catedral sense públic

La Junta de Confraries de Girona manté la Veneració de la Creu pel Divendres Sant, dia 2 d'abril, a les vuit del vespre. Es tracta d'un acte que es farà complint amb totes les mesures sanitàries perquè "es farà de forma estàtica" a les escales de la catedral de Girona, tal com ha explicat el president de la junta, David Fluriach.

Hi participaran entre 100 i 160 persones entre membres de les confraries, manaies, membres del Sant Sepulcre, portants del Sant Crist, capellans i el Bisbe de Girona.

No s'admetrà que la gent hi vagi de públic, però sí que es retransmetrà en directe per Televisió de Girona. Per altra banda, el monjo gironí del Monestir de Montserrat, Pare Bernat Juliol, serà el pregoner d'enguany de la Setmana Santa a Girona.

El pregó es farà el 25 de març a dos quarts de vuit del vespre a l'Auditori Josep Irla de la Generalitat. Només hi podran accedir aquelles persones que tinguin una invitació i caldrà seguir totes les normes sanitàries vigents. L'acte també comptarà amb la intervenció del quartet CatAlinka.

La situació sanitària ha obligat a cancel·lar les processons arreu de Catalunya i per això no es podran veure els manaies ni les confraries desfilar pels carrers de Girona. Tot i així, la Junta de Confraries ha animat a la ciutadania a visitar l'Exposanta a l'església de la Mare de Déu dels Dolors, del 26 de març a l'1 d'abril. En ella s'hi poden veure molts dels passos que hi ha a les processons de Girona.

La Junta de Confraries de Girona ha organitzat activitats pedagògiques que es poden descarregar des de la seva pàgina web. L'objectiu és reviure la tradició de la Setmana Santa dins del marge que ofereixen les restriccions sanitàries imposades per frenar els contagis per coronavirus.