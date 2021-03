L'entrega del penó dels Manaies de Girona, suspesa arran de les restriccions

La covid-19 impedirà, un any més, la celebració d'un dels actes emblemàtics de la Setmana Santa gironina. Les tradicionals sortides dels Manaies de dimecres i divendres, en què s'entregava el penó, s'han suspès aquest any. El Dimecres Sant, el Maniple solia recórrer els carrers de Girona per dur el penó a casa del Pendonista d'Honor, qui el custodiava i l'exhibia, habitualment a un balcó, fins el Divendres Sant. Aquell dia, els Manaies els anaven a buscar i acompanyaven el penó i el pendonista fins a la seu de Sant Lluc, a l'espera de sortir després amb la Processó del Sant Enterrament formada per totes les confraries.

Però enguany totes les processons s'han suspès a causa de la situació sanitària. «L'entrega del penó està molt vinculada a l'activitat de la processó», diu el president de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona, Francesc Xavier Serra. A més, per complir les restriccions, «tampoc podríem anar a entregar-li el penó a casa el Dimecres Sant». Per tot plegat, aquest acte de la Setmana Santa no se celebrarà.

Es manté el pendonista d'honor

La junta directiva de la Confraria ha decidit mantenir el pendonista designat l'any passat, a l'espera que pugui exercir el nomenament de forma apropiada. «És un gest que fa l'entitat a algú que durant molts anys s'ha dedicat a aquesta activitat, i en agraïment se'l fa pendonista d'honor», recorda Serra.

Per tant, l'actual pendonista d'honor, Robert Xifre, continuarà sent-ho fins que la Setmana Santa es pugui dur a terme amb normalitat. De fet, Xifre ja no va poder sortir l'any 2020, quan va ser designat, a causa del confinament. El pendonista expressa el seu sentiment d'«inquietud» esperant «el dia que es podrà materialitzar», i destaca que el nomenament «és un gran honor per a tot membre de la Confraria». Xifre reconeix que vol «gaudir de ser pendonista en tots els sentits», i espera que l'any vinent pugui celebrar-se «amb l'esplendor de sempre». «Soc entusiasta de fa molts anys de la Confraria», relata Xifre, que recorda com, habitualment, «el Divendres Sant, Girona era una festa». Xifre, que «des dels vint-i-pocs anys» va començar a sortir amb la Confraria, posa de manifest que «travessar el Barri Vell amb el silenci que trobaves pel camí et fa viure la Setmana Santa», però afirma que «amb la situació actual, toca aguantar».

Aquest any, des de la Confraria només participaran d'un acte alternatiu organitzat per la Junta de Confraries, i en funció de les restriccions, del moment, es plantegen obrir la seu de Sant Lluc, com solien fer el Diumenge de Rams.