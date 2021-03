Un tractor causa danys al pont de la pujada de Montjuïc

Els Bombers sortint del pont on es va produir el succés.

Els Bombers sortint del pont on es va produir el succés. aniol resclosa

Un tractor va topar ahir al matí contra el sostre del pont de la pujada de Montjuïc i va fer activar serveis d'emergència. Concretament, va donar un cop amb el braç mecànic a la infraestructura i va fer caure alguna peça del pont. Els Bombers van haver de sanejar-lo i van treure alguna pedra malmesa. Però, segons fonts municipals, no van causar-se danys destacables. Arran del succés i perquè hi poguessin treballar els Bombers, la Policia Municipal de Girona va tallar al trànsit durant una estona els dos sentits de circulació. El tractor va seguir el seu camí malgrat el cop i no es van haver de lamentar ferits.