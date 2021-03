Entitats socials de Salt denuncien que la localitat té "escoles gueto"

Diverses entitats socials de Salt (Gironès) denuncien que la localitat té "escoles gueto" com a conseqüència de la segregació escolar. Per exemple, expliquen que hi ha centres com el de la Farga que frega el 100% d'alumnat immigrant, mentre que a escassos 200 metres s'hi troba l'escola concertada Pompeu Fabra on la xifra és "molt baixa". Per això reclamen que les administracions actuïn per evitar aquestes diferències. "Cal unificació a les escoles concertades per tal que s'equilibri i que hi hagi una composició més heterogènia", assenyala la membre de Salt Educa, Èlia Llinàs. Tant des d'Educació com des de l'Ajuntament asseguren que treballen per evitar la segregació i es mostren oberts a escoltar les demandes de les entitats.