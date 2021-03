El final de les obres del Modern ja té data

Girona vol començar les obres de la segona fase de reforma de l'antic Cinema Modern a principis de l'any vinent. El consistori en preveu aprovar el projecte definitiu en les properes setmanes i la intenció és que els treballs s'adjudiquin abans d'acabar el 2021. En aquesta segona fase s'hi invertiran 1,63 milions d'euros (MEUR), que sobretot es destinaran a habilitar la caixa escènica amb camerinos i magatzem allà on abans hi havia el pati de butaques del Modern. Si es compleixen calendaris, la reforma s'enllestiria a principis del 2023. Un cop acabada la primera fase, l'equipament ja encara el camí per ser un pol de creació cultural. D'entrada, amb el trasllat del Truffaut i de l'Oficina de Foment de les Arts abans de l'estiu.

Les obres de reforma de l'antic Cinema Modern van començar a l'abril del 2019 i ara ja se n'ha enllestit la primera fase. Ha suposat una inversió d'1,8 MEUR, part dels quals procedents de fons europeus.

Els treballs s'han centrat a rehabilitar les quatre plantes de l'edifici. Entre d'altres, s'ha condicionat el vestíbul, creat diversos espais d'exposició, habilitat una segona sala de projecció per al Truffaut i instal·lat un plató i una sala de postproducció a la tercera planta (que s'incorpora de nou a l'edifici).

Les obres han conservat l'essència arquitectònica de l'antic cinema, mantenint-ne el vestíbul, les escales senyorials de pedra d'accés a la primera planta i el foyer central que donarà accés a la sala gran. L'edifici està ple de petits detalls, com les antigues cartelleres, les portes del vestíbul central de la primera planta, les taquilles del cinema, o la volta de pedra vista de la sala polivalent de l'entrada, que recorden la seva història.

A la primera planta també s'ha conservat una àmplia galeria, amb els antics tancaments de vidre, on se situaran els espais de trobada, reunió, cocreació i de gestió del centre. A la segona planta, que ocuparà el Cinema Truffaut, s'han rehabilitat totes les dependències (taquilles, magatzem, oficina i lavabos) a excepció de la sala de projecció. El cinema s'ha ampliat amb una segona sala, amb capacitat per a 78 persones, que permetrà programar cicles i activitats complementàries (tant del mateix Truffaut com d'entitats i agents culturals de Girona i rodalia).

La tercera planta, que s'incorpora de nou a l'edifici, disposarà d'un vestíbul d'entrada; una oficina; un plató de gravacions amb el seu magatzem i sala annexa, i una sala de postproducció. L'edifici s'ha adaptat a totes les normatives d'evacuació d'incendis, seguretat i accessibilitat i s'ha modernitzat amb sistemes domòtics per fer-lo més sostenible.



Triangle cultural

Ara, enllestida la primera fase, l'equipament ja encara el camí per acollir activitat i convertir-se en pol d'atracció cultural. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura que avui es recupera "un espai cultural per a la ciutat, per a la ciutadania i, en definitiva, per al conjunt de tota l'àrea urbana de Girona, que passarà a fer visible el triangle cultural tan esperat entre La Mercè, el Teatre Municipal i el Modern".

"Considerem la cultura un sector crucial per a les persones però, alhora, un pol econòmic important per a la nostra ciutat", ha subratllat l'alcaldessa. "Per això, la reforma de l'equipament i el què té a veure amb la iniciativa es va lligar a un projecte europeu relacionat amb la competitivitat territorial ja que estem segurs que el sector pot ajudar a diversificar l'economia del territori", ha destacat Madrenas.



Abans de l'estiu

La previsió és que, abans de l'estiu, es traslladin al Modern tant el Cinema Truffaut (actualment, als Albéniz Plaza) com l'Oficina de Foment de les Arts (fins ara, ubicada a La Mercè). Precisament, aquesta oficina és una de les peces del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial. Porta dos anys treballant per acompanyar i donar suport tant als professionals com a les empreses del sector.

A partir d'aquí, de manera esgraonada, l'edifici de l'antic Cinema Modern anirà ampliant activitat. S'hi traslladarà també la Girona Film Office i es posaran a disposició del sector cultural espais com el plató, la sala de postproducció o l'annexa al Truffaut.



Múltiples disciplines

"Ja ho tenim tot a punt i preveiem que l'antic Modern es torni a omplir d'activitat", ha concretat el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats. "L'objectiu és que l'antic cinema serveixi de connexió entre els diferents equipaments culturals de la ciutat i el conjunt de l'àrea urbana, per així aconseguir aquest acompanyament en la formació de nous talents", ha afegit.

Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, ha posat en valor que avui "culmina una part de la infraestructura d'aquest projecte". La regidora ha insistit que el nou equipament que neix de l'antic Cinema Modern " és molt important per crear sinèrgies i punts de trobada entre professionals i empreses de les indústries culturals i creatives".

Això sí, l'Ajuntament no amaga que la previsió d'obrir aquests nous espais per fases està condicionada a què s'aprovin els pressupostos municipals per a aquest 2021. Perquè d'aquí és d'on sortirà la inversió per equipar el Modern amb l'equipament tècnic i el mobiliari necessari, així com també poder encarar la segona fase de les obres.



A inicis del 2022

Precisament, la voluntat de l'equip de govern és que aquesta segona fase comenci a principis de l'any vinent. La intenció és que els treballs s'adjudiquin abans d'acabar aquest 2021. Suposaran una inversió d'1.634.685,22 euros (IVA inclòs) i s'allargaran durant dotze mesos. És a dir, que si es compleixen calendaris, la reforma de l'antic Cinema Modern s'enllestiria a principis del 2023.

En aquesta segona fase es rehabilitarà la caixa escènica, la pinta (l'estructura des d'on es munten els elements que s'utilitzen per maniobrar les tramoies suspeses d'un espectacle), els camerinos i el magatzem on hi havia la platea del Modern. Aquesta segona fase també permetrà disposar d'un muntacàrregues que doni servei a tot l'edifici i d'un pati espaiós que doni accés directe al Cinema Truffaut.

La rehabilitació de l'antic Cinema Modern forma part del PETC Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial. Aquest projecte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25% per la Diputació de Girona.