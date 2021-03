Un jutjat anul·la l'adjudicació de la ràdio municipal de Girona

Un jutjat ha acreditat que l'Ajuntament de Girona cedeix il·legalment a una productora externa la gestió completa de l'emissora municipal de la ciutat (Girona FM) per un import de 316.389,29 euros per dos anys. Segons la sentència «no pot obviar-se que l'adjudicatària no sols s'encarrega de l'elaboració de la programació sinó que també determina el contingut dels programes, selecciona els intervinents i facilita les instal·lacions i els mitjans personals i tècnics necessaris per prestar el servei. I, per si no fos prou, pot encarregar-se de la gestió de la publicitat i de patrocinis de programes».

El cas l'havia denunciat l'Associació Catalana de Ràdio (ACR). De moment, la ràdio segueix emetent i l'Ajuntament estudia si presenta un recurs ja que la sentència no és ferma. Té quinze dies de marge i hauria de pagar 50 euros de dipòsit. L'Ajuntament va adjudicar a la productora audiovisual Montcau Produccions, operadora de Digital Hits FM, la gestió de l'emissora que va iniciar les emissions a finals de novembre del 2019. Va ser l'única que es va presentar al concurs públic.

La sentència indica que «l'Oficina de Comunicació no disposa de mitjans humans ni tècnics necessaris per dur a terme l'execució del contracte que tindria per objecte la prestació del servei de producció, realització, edició i emissió dels programes de la programació bàsica de l'emissora».

Per la seva banda, el jutjat interpreta a partir de la declaració de la tècnica de l'Ajuntament responsable del servei, que «en realitat s'ha cedit la gestió de l'emissora municipal a l'adjudicatària que no es limita a proporcionar un suport accessori sinó que efectua tot el necessari per a la prestació del servei».

L'Associació Catalana de Ràdio ja va denunciar aquesta situació el 2016, amb Carles Puigdemont d'alcalde, segons va recordar ahir en un comunicat. Aleshores es va cedir l'explotació de la ràdio municipal a una productora privada que també feia el 100% de la gestió de la emissora. En aquell cas, Puigdemont ho va fer a través de La Xarxa –organisme públic dependent de la Diputació de Barcelona, llavors també en mans del seu partit. Arran de la denúncia per part de l'ACR davant l'Ajuntament i el CAC, l'alcaldessa va ordenar l'inici d'un nou concurs.

Aquest gener, l'ACR ja va denunciar la urgència amb què el Departament de la Presidència volia fer aprovar un Decret Llei sobre comunicació audiovisual. Pretesament la raó de la urgència era una adaptació a la Directiva europea. El text, en realitat, incloïa una esmena a la llei vigent, que hauria deixat sense efecte aquesta sentència que declara il·legal la privatització de les emissores municipals. En els darrers anys, l'ACR ha denunciat les privatitzacions de les emissores municipals de Girona, Santa Cristina d'Aro i Santa Coloma de Farners, entre d'altres.

Pel PSC és l'«enèsim bluf»

La gestió de la ràdio municipal havia provocat les queixes de Guanyem i el PSC, a l'oposició. Ahir els socialistes van anunciar que demanaran explicacions a Marta Madrenas per l'adjudicació de la ràdio. La seva portaveu, Sílvia Paneque, va manifestar que des del PSC «s'exigiran explicacions i responsabilitats polítiques a l'equip de govern» i va recordar que aquesta és una mala gestió més que se suma a l'historial del govern de Madrenas. «Precisament ens trobem durant aquests dies demanant explicacions sobre un altre projecte, el Bloom, finançat amb fons europeus i que han hagut de passar dos anys i hem hagut de forçar una compareixença perquè l'alcaldessa doni explicacions», va explicar Paneque. «I amb el tema de la ràdio ens trobem amb l'enèsim bluf», va afegir. En una entrevista al programa Soroll de Ràdio Girona-Cadena Ser, l'alcaldessa va dir que creia que l'adjudicació estava «perfectament regularitzada i que compleix tots els requisits», tot i que va matisar que no coneixia els detalls de la sentència.