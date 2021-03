Protesta de la brigada d'enllumenat de Girona perquè l'Ajuntament vol "retallar a la meitat" el que paga per guàrdies

Els treballadors de la brigada d'enllumenat de Girona han protestat davant l'Ajuntament per criticar que se'ls vol "retallar a la meitat" el que cobren per guàrdies. El focus del conflicte és el decret que regulava aquest complement, i que l'últim ple municipal va suspendre (amb els vots de l'equip de govern i Cs). Els treballadors asseguren que, a la pràctica, això és una retallada de sou encoberta que els suposarà deixar de percebre uns 1.700 euros anuals. Critiquen que la negociació està del tot enquistada i que no els queda cap més sortida que anar als tribunals. Per fer sentir el seu malestar, aquest matí han plantat les grues a la plaça del Vi, han desplegat pancartes i tirat petards, i han convidat la gent a fer un cafè simbòlic.

El decret sobre guàrdies de caps de setmana i festius que l'Ajuntament de Girona va deixar en suspens datava de l'any 2001. Afecta la vintena de treballadors de la brigada d'enllumenat i lampisteria. Fins ara, aquest complement se'ls ha dividit en una part fixa (de 120 euros al mes) i una altra de variable (de 115 euros) en cas que haguessin d'activar-se. A més, si el servei s'allargava més enllà de dues hores, també cobraven un plus en concepte d'hores extraordinàries.

A la pràctica, explica el portaveu de CCOO, Rafa Navarro, en concepte de guàrdies els treballadors de la brigada cobren uns 3.500 euros anuals. A més, tot i que el decret que ara s'ha deixat en suspens es remunta vint anys enrere, el del 2001 n'actualitzava un d'anterior del 1986. "És a dir, que fa 35 anys que s'aplica el mateix sistema per a guàrdies de caps de setmana i festius", concreta Navarro.

Els sindicats critiquen que l'equip de govern vol treure la part fixa i només deixar la variable, cosa que suposarà que els treballadors d'enllumenat i lampisteria deixin de percebre entre 1.500 i 1.800 euros anuals. Asseguren que això és una baixada de sou encoberta i diuen que la plantilla "no està disposada a fer la mateixa feina cobrant la meitat".

Rafa Navarro explica que la intenció de l'Ajuntament és establir un criteri comú per a les guàrdies que afecti les diferents àrees del consistori. Diu que hi ha treballadors –com els qui estan en equipaments esportius- que no cobren aquest complement, "i a qui ara el govern veu que els hi haurà de pagar".

"Però el que no pot fer és aprofitar que ho treu als de la brigada d'enllumenat per donar-ho als altres", subratlla Navarro. Per això, els sindicats reclamen que les quantitats siguin les mateixes que fins ara. Estan disposats a què el càlcul es faci diferent (suprimint la part fixa i incloent-ho tot dins un global) però no que suposi perdre poder adquisitiu per als treballadors d'enllumenat i lampisteria.



Protesta a la plaça del Vi

Per fer sentir el seu malestar, els treballadors afectats –amb el suport d'altres de les brigades municipals- han protestat aquest divendres davant l'Ajuntament. Han plantat les grues a la plaça del Vi, han desplegat pancartes, han tirat petards i han convidat la gent a fer un cafè simbòlic.

Asseguren que faran el mateix cada dia fins que l'equip de govern mogui fitxa. De fet, avui hi ha prevista una taula de negociació, i si la postura de l'Ajuntament continua inamovible, dilluns tornaran a la plaça del Vi. La protesta compta amb el suport dels sindicats CCOO, UGT, la Intersindical, el C-SIF i l'SPL-CME.



Anar als tribunals

Rafa Navarro diu que l'única resposta que els ha donat l'equip de govern és que, si no estan d'acord amb el que els proposen, portin el cas als tribunals. "Pots negociar un ajustament, però no una baixada tan important; ens obliguen a recórrer a la justícia i ja ho tenim en mans d'advocats", explica el portaveu de CCOO.

Navarro també critica que l'Ajuntament de Girona vulgui modificar els complements per guàrdies en plena pandèmia. "Els treballadors d'enllumenat i lampisteria són essencials i han estat a primera línia", diu en referència a la covid-19.

Fonts de l'Ajuntament de Girona expliquen que l'equip de govern està negociant amb les brigades "per trobar una solució per a les persones afectades". "Però respectant la legalitat", conclouen.