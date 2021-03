Unes 40 persones es manifesten a Girona per reclamar la llibertat de Pablo Hasél i la «fi de la repressió policial»

Una quarantena de persones s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Girona per reclamar la llibertat de Pablo Hasél, un mes després de la seva detenció. Durant la marxa s'han escoltat crits en contra de la "repressió policial" i a favor de les persones detingudes en les protestes posteriors a l'entrada a presó del raper lleidatà. La manifestació ha començat a la plaça U d'Octubre de 2017 de Girona, just davant de la subdelegació del govern espanyol, protegida per una desena de furgonetes dels Mossos i la Policia Nacional.

Els concentrats han decidit començar la marxa i s'han dirigit fins el carrer Santa Clara i d'allà a la seu de la Generalitat a Girona, a la plaça Pompeu Fabra.

Després de llegir un manifest, els membres del col·lectiu 'Escac i Mat' han desconvocat la manifestació i els assistents han anat marxant sense que es produís cap incident. Durant la protesta s'han escoltat lemes com "Girona serà la tomba del feixisme", "els carrers seran sempre nostres" o "si ens toquen a una ens toquen a totes".