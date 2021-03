Entitats de Salt denuncien que hi ha «escoles gueto»

L'Espai Antiracista de Salt i la plataforma Salt Educa van denunciar ahir que la vila té «escoles gueto» per culpa de la segregació escolar. Per exemple, van explicar que hi ha centres com el de la Farga que frega el 100% d'alumnat immigrant, mentre que a 200 metres s'hi troba l'escola concertada Pompeu Fabra on la xifra és «molt baixa». Per això van reclamar que les administracions actuïn per evitar aquestes diferències. «Cal unificació a les escoles concertades per tal que s'equilibri i que hi hagi una composició més heterogènia», va assenyalar la membre de Salt Educa, Èlia Llinàs. Tot i això reconeixen que «s'ha fet feina» especialment gràcies al síndic de greuges, que «ha apretat».

El Departament d'Educació va assegurar que estan treballant en el tema. El director del serveis territorials, Martí Fonalleras, va dir que estan fent «una feina important» per aconseguir que «tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats» independentment del centre a on estudien. Des de l'Ajuntament, van recordar que el 2018 es va aprovar el Pla Educatiu que preveu estratègies per trencar les «lògiques de la segregació escolar i social» i que ja s'està desplegant. Generalitat i Ajuntament es mostren «receptius» a escoltar propostes.