L'Antic Cinema Modern, més a prop d'acollir la creació cultural a Girona

L'Antic Cinema Modern ja té enllestida la primera fase de rehabilitació. Ahir l'Ajuntament de Girona va presentar els espais reformats, que ja estan més a prop de convertir-se en un centre de creació i difusió d'art o cultura, dissenyat per respondre a les necessitats dels professionals del sector, va explicar el govern municipal. I no només per la ciutat, sinó per tota l'àrea urbana de Girona.

Així, el renovat Modern completarà el «triangle cultural» conformat també pel Centre Cultural La Mercè, i el Teatre Municipal, va remarcar l'alcaldessa, Marta Madrenas, a la presentació. Madrenas va valorar la cultura com «un sector crucial per a les persones però, alhora, un pol econòmic important per a la nostra ciutat». Per aquest motiu, la reforma «es va lligar a un projecte europeu relacionat amb la competitivitat territorial ja que estem segurs que el sector pot ajudar a diversificar l'economia del territori».

De fet, aquestes obres, que van costar 1,8 milions d'euros, es van finançar en un 50% per fons europeus FEDER, a més d'un 25% del cost sufragat per la Diputació. La regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes, va destacar la importància de l'equipament «per crear sinergies i punts de trobada entre professionals i empreses de les indústries culturals i creatives».

«Mantenir l'essència»

La reforma, feta per l'empresa OSG, ha renovat les quatre plantes de l'edifici, però mantenint l'essència de l'antic cinema. Per això s'han conservat les escales senyorials de pedra, el vestíbul i l'espai pel qual s'accedirà a la sala gran, o la restauració de les antigues portes. A la primera planta també s'ha mantingut una galeria amb els antics tancaments de vidre. El regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, va expressar que el «més difícil» era «treballar amb un edifici existent», i valorava que el resultat aconsegueix «mantenir l'essència de l'edifici» mentre el fa «pràctic per les activitats» que s'hi preveuen. La tercera planta té un vestíbul d'entrada, una oficina, un plató de gravacions amb magatzem i sala annexa, i una sala de postproducció.

El Truffaut, «reforçat»

El Cinema Truffaut, traslladat temporalment a les sales del cinema Albéniz durant les obres, podrà tornar a la segona planta del Modern abans d'estiu. I ho farà amb totes les dependències rehabilitades: taquilles, magatzem, oficina i lavabos. També s'ha ampliat amb una nova sala de projecció que té capacitat per a 78 persones. El vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, va destacar que el Truffaut també «es veurà molt reforçat» per l'impuls del Modern.

L'Oficina de Foment de les Arts, fins ara ubicada al Centre Cultural La Mercè, també es traslladarà al Modern abans d'estiu. Emmarcat en un programa d'Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, i porta dos anys treballant pel sector cultural i creatiu, acompanyant i donant suport a professionals i empreses de les indústries culturals i creatives. De forma esglaonada s'hi anirà ampliant l'activitat, traslladant-hi serveis com la Girona Film Office i posant varis espais a disposició del sector cultural.

Segona fase: la sala gran

Ara queda per fer la segona fase de les reformes, que estaran centrades en la construcció de la nova sala gran de teatre. Serà un espai polivalent amb grades retràctils i insonoritzada, «únic a les comarques gironines», adaptable a tot tipus de disciplines artístiques. Martí va detallar que a final d'any es preveu adjudicar les obres perquè es comencin a executar l'any 2022. Segons va explicar, els treballs tindran un cost d'entre 1,6 i 1,7 milions d'euros, que provindran del consistori.