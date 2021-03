Manifestació contra la "violència vial" a Salt

Diverses desenes de persones convocades per entitats en defensa de l'ús de la bicicleta van participar dissabte al matí, a Salt, en un acte per reclamar la pacificació del trànsit i per recordar Rosa Panosa, la dona que va morir atropellada fa unes setmanes a la vila.

L'acte va començar a les onze del matí des del pavelló municipal d'esports. Els presents, de col·lectius com l'Ateneu Popular Coma Cros, Mou-te en Bici i Massa Crítica, però també a nivell individual van anar a marxa lenta fins el punt on es va produir l'atropellament mortal. Molts anaven a peu, però d'altres en bicicleta.

Un cop van arribar a l'indret de l'accident, la cruïlla entre el carrer Doctor Ferran i l'avinguda de la Pau, van col·locar-hi una bicicleta blanca, un element que Mou-te en Bici sol posar en punts on s'ha matat una persona que anava en bicicleta. Rosa Panosa, de 76 anys va quedar ferida greu fruit del xoc i va morir més tard a l'hospital.

Ens presents en la convocatòria d'ahir van reclamar la fi de la «impunitat» enfront a la «violència vial». En aquest sentit, van demanar que hi hagi «tolerància zero» cap a les persones que cometin infraccions de trànsit que provoquin la mort de ciclistes. Hi havia diverses pancartes reclamant la pacificació del trànsit a Salt i la petició que tots els carrers tinguin un límit màxim de velocitat de 20 i 30 quilòmetres per hora.