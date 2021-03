Detenen dos joves per robar en un establiment del Barri Vell de Girona

La Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves per robar en un establiment del Barri Vell de Girona. A un d'ells, també se l'acusa d'entrar en un altre local poc després. Els fets han passat aquesta matinada quan el propietari ha trucat al 092 explicant que s'havia disparat l'alarma del seu local, situat a la plaça del Vi.

L'home ha facilitat als agents la descripció de les dues persones que hi havia entrat gràcies a les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat que hi té instal·lades. Una patrulla de la Policia Municipal s'hi ha desplaçat però no hi ha trobat ningú i ha iniciat una recerca per la zona.

Pocs minuts després, els Mossos han informat als agents que s'estava produint un altre robatori en un establiment del carrer Santa Clara.

La patrulla s'hi ha desplaçat per donar-hi suport. Els Mossos han detingut un noi de 20 anys, que coincidia amb la descripció facilitada pel propietari del primer establiment. Per aquest motiu, se li atribueixen dos fets delictius.

La Policia Municipal ha continuat la recerca i poc després ha localitzat i arrestat el segon implicat en el robatori del Barri Vell, un noi de 25 anys.