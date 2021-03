Càritas titlla «d'escàndol» els talls de llum al barri de Font de la Pólvora de Girona

Càritas de Girona qualifica "d'escàndol" la situació que viuen els veïns del barri de la Font de la Pólvora i acusa d'"inacció" la companyia Endesa. L'entitat exigeix una solució "immediata" a les administracions i que es convoqui la taula de treball, després de "quatre mesos de la resolució del Parlament". "No s'ha trobat una solució a una greu situació que ja fa set anys que dura i que s'ha mantingut tot l'hivern", assegura en un comunicat. L'entitat remarca que les famílies que hi viuen pateixen interrupcions diàries i alerta que "amb aquestes condicions no es poden fer gestions vitals i necessàries", com escalfar l'habitatge a l'hivern o endollar un ventilador a l'estiu.

"Si l'impacte és greu en les persones adultes, l'afectació s'agreuja especialment en els infants i es fa del tot insostenible", afirma l'entitat.

Càritas assegura que la situació suposa una "greu vulneració dels drets humans" i afirma que són un "clar incompliment" de les obligacions que tenen les administracions públiques de vetllar pels drets de les persones i dels infants. L'entitat recorda, a més, que la greu situació va ser traslladada pels veïns i veïnes al Parlament, que va aprovar una resolució el passat 12 de novembre del 2020, en la que demanava al Govern la garantia del subministrament, la publicació d'una auditoria sobre l'estat de la xarxa, una taula de treball conjunta al barri i l'inici dels tràmits per denunciar Endesa, però "a data d'avui encara no s'han complert els requeriments del Parlament".

L'entitat manté també que l'actuació de la companyia, que "manté una xarxa elèctrica clarament insuficient i obsoleta, és un clar menyspreu per a les famílies del barri i genera una situació de discriminació i d'aïllament". "Amb independència de les excuses i argumentacions que ofereix la companyia, el cert és que avui moltes persones aniran a dormir altre cop sense llum a casa", afegeix.

En aquest sentit, manté que és "inadmissible" que "s'assumeixi el discurs de la companyia, que vincula de manera confusa i indiscriminada l'absència de subministrament amb el cultiu de plantes de marihuana o el frau elèctric". Unes situacions que, al seu entendre, "han de ser resoltes sense perjudicar la resta de famílies".

Càritas exigeix el compliment de "l'obligació" que el subministrament de llum arribi a les famílies del barri amb tota normalitat, i no "excusar-se" en uns "estereotips" que reprodueixen un patró discriminatori.

Per tot plegat, reclama que es convoqui la taula de treball i que inclogui la presència de la companyia, de les administracions i les famílies afectades. A més, fa una crida perquè es fixi "data urgent" per a la primera reunió per tal que, amb la participació de veïns i veïnes, "es faci seguiment i es fixin per escrit els compromisos i deures de les parts, amb un calendari concret d'actuacions".

Des d'Endesa mantenen que la problemàtica al barri està vinculada al frau elèctric i que continuen treballant per "acotar" al màxim les afectacions.