El Cas Idental: tres anys després, «ni hi ha solucions ni ha canviat res»

Han passat vora tres anys des que la clínica gironina d'Idental ?i totes les que hi havia a Espanya, de les quals tres a Catalunya? van tancar sense cap avís previ, deixant milers de pacients amb tractaments sense fer o a mig acabar. Molts lamentaven males pràctiques, La plataforma gironina d'afectats calcula que són uns 7.000 a la província, tot i que no tots han interposat una denúncia contra la clínica. A Catalunya es calcula que n'hi ha a la ratlla de 40.000.

El tancament de la vintena de clíniques que hi havia arreu de l'Estat va derivar en una allau de reclamacions a l'Agència Catalana de Consum, denúncies als Mossos d'Esquadra i demandes judicials. Però no hi ha un cens oficial de persones afectades a tot l'Estat, perquè no s'han unificat les múltiples vies de reclamació que s'han dut a terme.

La tempesta, però, ja es veia de lluny. Així ho assegura la presidenta de l'associació Actora Consumo, Lucía Germani, que treballa amb la plataforma gironina així com de diverses localitats de l'Estat. L'associació està personada com a acusació particular de la macrocausa, que porta l'Audiència Nacional.

«Es van fer diverses advertències abans que es descobrís tot», indica Germani, «molts col·legis d'Odontòlegs van advertir als col·legiats que treballaven en aquestes clíniques que estaven contradient els principis deontològics», sosté. «Segons el nombre de pacients que atenia cada treballador, tenia un sou o un altre i ho demostraven segons el color de l'uniforme que portaven», explica. Tot i això, Germani indica que la mala praxi és «molt difícil» de demostrar. En tot cas, un cop dins de l'empresa, els treballadors havien de passar per una formació interna prèvia, que se'ls descomptava de les seves nòmines, per tal d'adquirir la manera de treballar de totes les clíniques.

La clau: la llei general de Sanitat

En aquests tres anys des que les clíniques on suposadament treballaven «Dentistes amb cor» van abaixar les persianes. Tot l'enrenou que va provocar el cas va merèixer diverses trobades polítiques que van derivar en promeses i solucions que han quedat «en res». En una carta firmada per tres associacions d'afectats -Asociación de Afectados Dentales España-Madrid, Actora Consumo i Associació Afectats Idental Girona- denuncien que «seguim sense cap solució per part de la classe política», i que «es va prometre una partida de cinc milions per distribuir a les comunitats autònomes per atendre als pacients més vulnerables, i no sabem què n'ha quedat d'aquesta promesa». També reclamen que es desplegui l'article 91 de la llei general de Sanitat, per tal d'incorporar la salut bucodental a les carteres sanitàries. «Molta gent segueix sense dents i per tant sense salut», remarca el document.

La causa, a instrucció

La macrocausa que investiga el cas d'Idental compta amb més d'una quarantena d'investigats entre els quals hi ha els responsables de l'empresa però també de financeres i paraïsos fiscals. Es tracta d'una trama financera que va iniciar el magistrat instructor José de la Mata, però que recentment ha deixat i que ha acabat en mans d'Ismael Moreno. De la Mata va separar la causa en diverses peces, i la que està enfocada en les víctima encara s'està instruint.

Germani subratlla que no tothom es pot personar a la causa, sinó que només es pot acudir a un dels sis advocats autoritzats per un principi d'autonomia processal. «Això ha fet endarrerir molt el procés, explica. Entre els delictes que s'atribueix als investigats hi ha l'estafa continuada, administració fraudulenta o el blanqueig de capitals. La causa aplega més de trenta investigats. Segons Germani, la instrucció del cas ha posat en evidència que «hi havia una clara intencionalitat que no es farien els tractaments als pacients, i tot plegat es va fer amb una publicitat immensa que ningú va aturar», conclou.