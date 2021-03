Condemnat per utilitzar la targeta del company de pis per fer compres per internet

L'Audiència de Girona ha condemnat un home per utilitzar la targeta d'un company de pis per fer compres a través d'Internet. L'acusat ha reconegut els fets i la fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord per imposar-li 1 any de presó. Com que no té antecedents, no l'haurà de complir si no delinqueix durant els pròxims 2 anys i abona 1.170,13 euros. Segons ha reconegut l'acusat, va aprofitar que vivia amb la víctima i que sabia les dades d'una targeta de crèdit seva per fer fins a sis compres online entre el 23 de setembre i el 10 d'octubre del 2011. Va intentar fer-ne dues més però ja no va poder perquè la targeta estava bloquejada.

El tribunal de la secció tercera de l'Audiència de Girona l'ha condemnat de viva veu i la sentència ja és ferma perquè la fiscal, l'acusació particular i la defensa han renunciat a presentar-hi recurs. Tant l'acusat com l'acusació particular han seguit la vista a través de videoconferència.

El processat ha admès que va fer servir la targeta per fer compres per valor de 810,13 euros.

La fiscalia l'acusava inicialment d'un delicte continuat d'estafa i demanava 2 anys de presó. Com que ha reconegut els fets, les parts han pactat 1 any de presó i multa de 900 euros per un delicte d'estafa. També li han imposat les costes processals, excepte les de l'acusació particular.