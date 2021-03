Detenen dues persones per un robatori a un establiment del Barri Vell

La Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones com a presumptes autores d'un robatori a l'interior d'un establiment del Barri Vell. Durant la matinada, un ciutadà havia trucat al telèfon de la central de la policia (092) explicant que s'havia disparat l'alarma del seu local, situat a la plaça del Vi, davant de l'ajuntament. També va facilitar als agents la descripció de les dues persones, ja que les havia pogut veure a través de les càmeres de seguretat que té instal·lades a l'interior de l'establiment, precisament per deixar constància dels autors de possibles robatoris.

Una patrulla de la Policia Municipal de Girona es va desplaçar fins als lloc dels fets, però quan hi va arribat ja no hi havia ningú. Gràcies a la informació facilitada pel propietari de l'establiment, els agents van iniciar una recerca per la zona per mirar si els trobaven pel carrer.

Pocs minuts després, els Mossos d'Esquadra van informar als agents que s'estava produint un robatori a un altre establiment a poca distància. En concret, a una botiga del carrer de Santa Clara, al barri del Mercadal. La patrulla de la Policia que estava fent la recerca es va desplaçar fins a aquest punt per donar suport a l'actuació.

Els Mossos d'Esquadra van detenir un noi de vint anys que coincidia plenament amb la descripció d'un dels autors del robatori de l'establiment de la plaça del Vi. És per aquest motiu que al jove se l'acusa pels dos fets delictius: el del carrer Santa Clara i el de la plaça del Vi.

Tot seguit, la Policia Municipal va continuar amb la recerca de la segona persona implicada en el robatori del negoci del Barri Vell. Poc després, la patrulla va localitzar i detenir el presumpte autor, de 25 anys, a partir de la descripció facilitada pel propietari.