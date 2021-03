Detingut per cometre quatre robatoris en dos dies en establiments de Girona

S'ha detingut un lladre per robar en dos dies en 4 establiments

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove per quatre robatoris en dos dies consecutius en establiments de Girona.

Entre diumenge i dilluns va entrar en un supermercat de l'Eixample, en una farmàcia i una pizzeria del Mercadal i un bar del Barri Vell.

El detingut és un home de 21 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Girona a qui acusen de ser presumpte autor de quatre delictes de robatori amb força, tres d'ells en grau de temptativa.



Amagat en els locals

Durant la matinada del dia 21 de març els Mossos de la comissaria d Girona van rebre l'avís que en un supermercat situat al carrer Josep Maria Claret s'hi havia produït un robatori amb força. Quan els van arribar al lloc van observar la persiana forçada i mig oberta. Els agents van entrar dins l'establiment on van trobar-hi el lladre amagat i el van detenir. El mateix dia 21 el detingut va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat.

L'endemà, al voltant de les 2 de la matinada, es va produir un robatori dins una pizzeria del carrer Hortes de Girona i posteriorment un altre robatori en una farmàcia situada a pocs metres. Quan els mossos van arribar al segon establiment hi van localitzar un individu amagat. A sobre portava més de set mil euros entre bitllets i monedes, així com documentació a nom del propietari de la farmàcia. L'home va quedar detingut per la seva presumpta relació amb els dos robatoris.

Els agents de la unitat d'investigació també van comprovar que, durant la mateixa matinada, dos homes van robar en un bar situat al Barri Vell de Girona. Es dona la circumstància que l'autor dels tres robatoris era el mateix individu detingut el dia anterior pel robatori al supermercat.

El detingut, que té antecedents, passarà properament a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.



Un bar del Barri Vell

L'altre lladre del bar del Barri Vell el va detenir la Policia Municipal de Girona. De fet, ahir va informar el cos policial va informar de la detenció. Que va ser possible gràcies a què el propietari del bar de la plaça del Vi va trucar al 092 explicant que s'havia disparat l'alarma del seu local, situat a la plaça del Vi. L'home va facilitar als agents la descripció de les dues persones i posteriorment se'ls va poder detenir.