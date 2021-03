Girona cedirà el Palau de Fires per a fer vacunacions massives

Girona cedirà el Palau Firal per a la vacunació massiva

Girona cedirà el Palau Firal per a la vacunació massiva · Aniol Resclosa

El Palau Firal de Girona serà un punt de vacunació massiva, tant bon punt el departament de Salut ho consideri neecessari. L'Ajuntament de Girona ja ha fet la proposta a la Generalitat, segons ha avançat Catalunya Ràdio. Arreu del territori català s'estan cedint grans equipaments públics per accelerar la campanya de vacunació tant bon punt sigui possible. Figueres, Blanes (Selva) i Olot proposaran aviat la cessió d'equipaments esportius municipals sempre que no interfereixin amb l'activitat esportiva que s'hi hagi programat.

El Departament de Salut treballa amb la previsió que la meitat de la població catalana hagi rebut al juny "almenys una dosi" de la vacuna contra la covid. Així ho va explicar ahir el secretari general de Salut, Marc Ramentol, que va afegir que un 30% ja tindran les dues dosis. A més, va afirmar que si es compleixen els compromisos d'enviament de vacunes, es podria arribar al 70% de la població immunitzada "abans d'acabar l'agost".