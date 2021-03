Guanyem Girona desencallarà uns 10 milions d'euros en inversions

Guanyem Girona ha arribat a un acord amb l'equip de govern que permetrà desencallar uns 10 milions d'euros en inversions. D'aquests, Guanyem n'emmarca 5,8 milons en un pla de xoc per afrontar la pandèmia. El pla gira al voltant de tres eixos. En destaca el de l'habitatge, perquè aquí s'aprovarà una injecció de 3,1 milions destinada a comprar pisos. Les altres dues potes d'aquest pla són diferents partides per impulsar equipaments socials als barris (com el menjador social a l'Esquerra del Ter) i avançar cap a la transició energètica (amb plaques solars en equipaments i lluminàries led). El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, destaca que l'acord permet "capgirar" el pla d'inversions "incongruent" que va rebre un 'no' rotund de l'oposició.