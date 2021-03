Girona cedeix el Palau Firal a Salut com a punt de vacunació massiva

El Palau Firal de Girona serà un punt de vacunació massiva, tan bon punt el departament de Salut ho consideri necessari. L'Ajuntament de Girona ja ha fet la proposta a la Generalitat, segons va avançar Catalunya Ràdio. Arreu del territori català s'estan cedint grans equipaments públics per accelerar la campanya de vacunació tan bon punt sigui possible. Figueres, Blanes (Selva) i Olot proposaran aviat la cessió d'equipaments esportius municipals sempre que no interfereixin amb l'activitat esportiva que s'hi hagi programat.



L'estratègia de vacunació massiva per la covid-19 a Catalunya preveu utilitzar a més, la Fira de Barcelona, la Pista de Sabadell, Fira Cornellà, el Pavelló 11 de setembre de Lleida, un espai a concretar a Tarragona i com a espai extraordinari, el Camp Nou, per arribar a vacunar 500.000 persones a la setmana amb 10.000 professionals. Aquests espais complementaran els 433 centres d'atenció primària (CAP) i annexos que permeten vacunar fins a 200.000 persones a la setmana, als quals se sumaran 46 espais mitjans. La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar ahir que a mitjans del mes de maig preveuen haver vacunat els majors de 80 anys i es començaria a vacunar la franja de 70 a 79 anys.

Tota l'estratègia depèn de la disponibilitat de vacunes en cada moment. En aquest moment el Departament de Salut preveu rebre 120.000 dosis de la vacuna Pfizer la setmana del 29 de març i 195.000 dosis més el 5 d'abril. El mateix mes es preveuen rebre vacunes de Janssen. «Entrarem al maig amb una disposició de vacunes molt superior», va considerar Vergés.

Pel que fa a la vacuna d'Astra Zeneca, que el govern espanyol ara permet fer servir entre la població de 60 a 65 anys, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va explicar que unes 240.000 persones d'aquesta franja d'edat, tant essencials com no essencials, estan rebent la citació per vacunar-se avui.

«Espanya ens ha posat pals a les rodes», va denunciar Argimon, pel que fa a les decisions sobre la vacuna d'AstraZeneca. Va dir que l'Estat en un primer moment va defensar en solitari la vacunació per a majors de 55 anys. «Ara, amb 65 anys, anem empatats amb Polònia, mentre la resta estan sense límit d'edat o com a molt a 65», va dir.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va explicar que l'objectiu de l'estratègia és «haver vacunat el 70% de la població amb el mínim temps possible i així assolir la immunitat de grup tan necessària per recuperar la nostra normalitat». «Emplaço, un cop més, a l'Estat i a la pròpia UE a resoldre els problemes amb les farmacèutiques per poder donar a la campanya de vacunació l'impuls que necessita i així contribuir a millorar la situació»