Reobren els Odeón Multicines de l'Espai Gironès

Els Odeón Multicines, situats a l'Espai Gironès, reobren a partir de demà i ho faran amb estrenes per a tots els públics.

Ho fan amb una tecnologia puntera, d'imatges amb Làser RGB 9P, nova pantalla d'alt contrast i so de darrera generació.

Hi haurà estrenes com Nomadland, de la directora Chloé Zhao, que ha rebut un gran nombre de premis i ha estat nominada Oscar a la millor pel·lícula i la millor actriu; Godzilla Vs Kong, dirigida per Adam Wingard; Tom & Jerry, dirigida per Tim Story i basada en la sèrie de dibuixos animats; Monster Hunter, un film de ficció de Paul W.S Anderson; i Libertad, pel·lícula complementària de la sèrie homònima de Enrique Urbizu.

Cada dijous hi ha un preu especial pel dia de l'espectador i es fan diferents promocions.

L'Espai Gironès manifesta la seva "satisfacció" per poder recuperar en el centre l'activitat dels cinemes que estaven tancats per la falta d'estrenes de grans produccions, a causa dels problemes generats per la pandèmia.

L'Espai Gironès va reobrir les portes l'1 de març, primer de dilluns a divendres i ara també els caps de setmana, i va posar fi a "una situació de discriminació amb relació a la resta de comerços", asseguren des del centre comercial en un comunicat.

Queda pendent, recorden en la nota de premsa, que el Govern deixi reobrir els 11 establiments de restauració, alguns d'ells fan menjar per emportar mentre no poden obrir les portes.