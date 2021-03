Un xoc entre un cotxe i un bus a Girona acaba amb una ferida

Un cotxe va xocar ahir a primera hora del matí contra un autobús urbà a la carretera de Sant Feliu de Guíxols, a tocar del cementiri. A conseqüència de l'accident, una dona de 63 anys que anava al bus va resultar ferida de caràcter molt lleu. La dona, de 63 anys, va ser atesa pel SEM per contusions molt lleus, però no va ser necessari evacuar-la.

La Policia Municipal va instruir l'accident i apunta que el cotxe va sortir del vial del cementiri i va xocar contra el bus de la Teisa segurament per una distracció, ja que no el va veure venir. El conductor causant del sinistre és un home de 55 anys i veí de Malgrat.