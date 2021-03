Una dona resulta ferida en bolcar amb el cotxe a l'AP-7 a Sant Gregori

Una dona va resultar ferida ahir en bolcar amb el cotxe a l'AP-7 a Sant Gregori.

Malgrat l'aparatositat, la conductora va quedar afectada de caràcter lleu.

L'accident de trànsit va obligar a tallar fins a tres carrils de l'autopista.

El sinistre viari es va produir cap a les deu de la nit d'ahir, un cotxe va bolcar al mig de l'autopista quan circulava en sentit nord i a l'altura de Sant Gregori.

Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses unitats dels Mossos, Bombers i SEM.

Els Bombers van haver de fer tasques d'excarceració perquè l'ocupant, de 43 anys, havia quedat atrapada a dins del cotxe arran de la bolcada.

Posteriorment, el SEM la va assistir i presentava diverses contusions al cos. Finalment, tot i l'aparatositat del sinistre viari, la dona va resultar ferida lleu i va ser evacuada al Trueta.

Els Mossos d'Esquadra per la seva banda es van encarregar de fer els desviaments de trànst i investiguen les causes de l'accident.



Talls de circulació

Aquest accident, però sí que va causar talls de circulació a l'AP-7, ja que segons el Servei Català de Trànsit, en un primer moment es van haver de tallar tres carrils en sentit nord. Poc després, es va habilitar-ne un per la circulació. No va ser fins cap a dos quarts de dotze que es va restablir per complet la circulació a l'autopista, en direcció nord.