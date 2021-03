Girona instal·la una cuina i adequa tres espais a la vall de Sant Daniel per a les entitats i el veïnat

L'Ajuntament de Girona ha instal·lat una cuina i ha adequat tres espais a la vall de Sant Daniel per a les entitats i l'associació de veïns i veïnes del barri.

Les obres, que han anat a càrrec de Zuñiga Construccions, s'han centrat en les antigues escoles i can Primi, i han finalitzat aquesta setmana. Es tracta de dos projectes que els veïns i veïnes van sol·licitar a través dels pressupostos participats del 2018.

"Estem fent una gran feina als barris per millorar i posar al dia equipaments públics que són de petit format, però que a la vegada fan una funció clau per a la cohesió social. En aquest cas parlem de dues obres diferents a Sant Daniel, que permetran multiplicar les possibilitats de les entitats i dels veïns i veïnes per poder programar activitats i planificar noves accions a la vall", explica en un comunicat el tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí.

Per una banda, s'ha construït una cuina en el local de l'Associació de Veïns de la Vall de Sant Daniel, situat a les antigues escoles del barri. S'ha adequat una sala amb el mobiliari i els electrodomèstics adequats per a poder realitzar cursos de cuina, i s'han dut a terme totes les instal·lacions necessàries per al seu correcte funcionament. Alhora, s'ha canviat el paviment de la zona de la cuina per un de més atractiu. A més, s'han aprofitat els treballs per resoldre les humitats que hi havia en les parets d'una altra sala de l'equipament. Per fer-ho, s'ha soterrat el desguàs de la recollida d'aigües pluvials de la coberta.



Pressupostos participats

Aquesta va ser una de les propostes guanyadores dels pressupostos participats del 2018. Els treballs han tingut un cost de 14.647,33 euros (IVA inclòs). Les obres van començar a finals de gener i han acabat aquesta setmana.

Per altra banda, també han finalitzat les actuacions d'adequació de tres sales a can Primi destinades a diferents entitats i al veïnat de la vall de Sant Daniel. Fins ara, aquests espais s'utilitzaven com a magatzems i ara s'han convertit en despatxos. Aquesta va ser una altra de les propostes escollides en els pressupostos participats del 2018.

Les actuacions han consistit en enguixar i pintar les partes i col·locar el parquet. Les obres, que han tingut un cost de 6.630,92 euros (IVA inclòs), van començar a principis del mes de febrer i han finalitzat aquesta setmana. Aquests treballs corresponen a la tercera i última fase de l'adequació de can Primi.