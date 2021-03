Girona ofereix uns terrenys per al futur Centre d'Acollida d'Animals del Gironès

Es desencallen dos punts importants per la construcció del futur Centre d'Acollida d'Animals del Gironès. Es tracta d'una «necessitat» del territori que fa anys que el Consell Comarcal vol impulsar. El principal escull que s'havien trobat era localitzar uns terrenys adequats per l'equipament, ja que ha de complir una sèrie de requisits, segons explica el president del Consell Comarcal, Quim Roca. Ara l'Ajuntament de Girona ha posat una opció sobre la taula que «considerem òptima», apunta Roca. Es tracta d'una parcel·la municipal que es troba prop del Cementiri Nou de Girona.

El regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés, detalla que els terrenys «es troben just abans de la variant, són relativament plans, i tenen superfície suficient». Va ser un dels pocs espais que van trobar a la ciutat que complissin les condicions, com ara «estar lluny de zones habitades o que sigui accessible», a més d'estar «ben connectat». En aquest cas, els altres municipis hi podrien accedir per la variant sense haver d'entrar a Girona.

Un interès també per Girona

Terés afirma que, des de la seva regidoria, van fer una prospecció per cercar un espai adient perquè «també ens interessa» l'equip que servirà a tota la comarca. El regidor argumenta que «som el municipi més poblat», fet que comporta ser, també, el que recull més animals abandonats o perduts.

La proposta ja va ser acceptada al febrer pel Consell d'Alcaldes, però encara no està tancada del tot. Ara ambdues institucions treballen en tancar les condicions i enllestir la cessió formal dels terrenys.

Finançament

La trobada dels terrenys ha coincidit amb una nova oportunitat de finançament. I és que la Generalitat ha posat a disposició dels ens locals uns fons extraordinaris de cooperació local. Així, el Consell Comarcal ha acordat destinar una part d'aquests recursos -al voltant de 350.000 euros, apunta Roca- a finançar la construcció del Centre d'Acollida d'Animals (una altra part dels fons serviran pel Pla de Reactivació Econòmica). En paral·lel, Roca explica que la Diputació de Girona també contribuirà en el finançament del centre -l'import està per concretar- i, un cop tinguin llest el projecte, valoraran si farà falta una «petita aportació» del propi Consell.

La vista posada al 2022

Actualment, les poblacions del Gironès han d'utilitzar el centre d'animals de Figueres, que està «molt ple», obliga a un trajecte «complicat» i sovint han de quedar-se els animals uns dies als pobles, diu Roca. «El més oportú és tenir el centre a la comarca». Roca estima que el nou equip tindrà al voltant de 150 places per gossos, i entre 20 i 30 per gats, a més de les dependències necessàries per tenir cura dels animals. En tot cas, la redacció del projecte ho acabarà de definir. «Si tot va bé i es compleixen els terminis», podrien tenir-lo aixecat el 2022. Un cop construït, també s'haurà de decidir si s'externalitzarà o no la gestió.