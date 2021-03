Girona organitza dues jornades sobre les criptomonedes i les dades obertes

L'Ajuntament de Girona ha organitzat aquest mes d'abril dues jornades de divulgació al voltant de dos casos d'ús de tecnologies que ja tenen un impacte en la societat actual i que generen un interès creixent entre la ciutadania. Les xerrades tractaran, per una banda, de la tecnologia de blocs o blockchain, concretament de l'aplicació d'aquest concepte en l'aparició de criptomonedes i, per l'altra, de l'accés a les dades obertes i de com utilitzar-les per fer arribar informació d'utilitat als ciutadans i ciutadanes. Les propostes s'han impulsat a través del Laboratori Social d'Innovació del Girona Emprèn.

«Tenim molt clar que les noves tecnologies és un dels sectors més potents quan parlem de dinamització econòmica i creació d'ocupació, per això des del consistori volem posar a disposició del conjunt de la ciutat eines per entendre i aprofitar tots els canvis que ja s'estan produint. Les criptomonedes i les dades obertes són dos camps específics on hi ha molt recorregut per fer, per això hem cregut necessari organitzar aquestes xerrades, que són obertes a tothom qui hi estigui interessat», ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana.

La primera de les conferències (8 d'abril), debatrà sobre la proliferació de criptodivises o criptomonedes, i anirà a càrrec del Blockchain Business Developer i expert local en Bitcoin Arnau Ramió. Portarà per títol «Bitcoin i la irrupció de les criptomonedes»,

La segona xerrada, (15 d'abril), porta per títol «Dades obertes: una oportunitat davant els reptes de la societat», i anirà a càrrec de l'analista i estadístic Gerard Gimenez, que ha utilitzat les dades obertes amb finalitats divulgatives. Durant la crisi de la covid-19, Gimenez ha difós des del seu perfil a Twitter i des del seu blog informació detallada i rigorosa de la tendència de contagis al territori gràcies a l'accés a dades públiques obertes.