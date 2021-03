Taula rodona en línia sobre el dret humà a l'aigua i al sanejament

«El Dret Humà a l'Aigua, de la Cooperació a les necessitats locals» és el títol de la taula rodona en línia que s'ha organitzat per avui a la tarda (18.00 hores) i que organitza Aigua és Vida juntament amb la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible, el Campus de l'Aigua, el Campus de Cohesió i Compromís Social i l'Ajuntament de Girona.

Els organitzadors relaten que apropar aquest tema a la ciutadania és d'especial importància en aquest moment ja que s'està en el procés de remunicipalització del servei d'aigua. Recorden que fa un any, «enmig del confinament estricte va saltar l'alarma de l'existència de famílies a Salt que no tenien accés a l'aigua. Situació que es va fer evident amb l'aplicació de mesures per la covid-19, com el tancament de les fonts del carrer».

Consideren que és «un tema de gran interès i sobre el qual convé posar llum en un moment en què s'està en el procés de remunicipalització del servei d'aigua urbana de les poblacions de Girona, Salt i Sarrià de Ter».

Els tres municipis «es troben en un punt d'inflexió estratègic ja que el procés de remunicipalització suposa una oportunitat per la introducció dels nous elements que han de caracteritzar un servei com el de l'aigua», segons apunten. Això suposa incloure «tant la importància del Dret Humà a l'Aigua i el Sanejament com la vinculació estreta entre el Cicle Integral de l'Aigua i el Cicle Urbà de l'Aigua».