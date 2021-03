Dos pastors alemanys ataquen el president de l'Uni Girona i al seu gos

Dos pastors alemanys van atacar el president de l'Uni Girona, Cayetano Pérez, la seva dona i el seu gos mentre passejaven. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda a Vilablareix, al passeig proper a la Riera Marroc.

Pérez explica que estaven caminant amb la seva dona i el seu gos, al qual portaven lligat, quan van veure dues persones grans amb els dos pastors alemanys. En aquest cas, anaven sense lligar. Quan aquests van veure el gos que portava Pérez, els van saltar a sobre. Això va fer que ell mateix, que duia el gos lligat, caigués a terra. Comenta que els propietaris dels gossos van poder agafar-ne a un, però l'altre no el van poder controlar.

Segons apunta Pérez, tots tres van ser atacats. Especialment ell mateix, que va acabar amb diverses mossegades, cops i rascades als braços. Una de les ferides és profunda i, quan va anar a l'Hospital Santa Caterina, li van haver de fer 19 punts. El gos també va haver de ser visitat al veterinari per les contusions i mossegades que va patir.



"Que no passi a ningú més"

Pérez té intenció de denunciar els fets. El motiu, explica, és "que no passi a ningú més". "Aquest és un passeig que utilitza tota la població de Vilablareix, hi passa molta gent, també criatures", afirma Pérez. "No és normal que dos gossos així vagin deslligats, i que els portin persones grans que no poden dominar-los", argumenta.