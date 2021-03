Els dotze passos de la Processó com a valors en temps de COVID

El pregó de Setmana Santa de Girona va incloure dotze flaixos de l'estat actual de la societat que enllaçaven els dotze passos que surten a la Processó amb dotze reflexions a l'entorn de determinats conceptes vinculats a l'actualitat.El pregó va anar a càrrec del pare Bernat Juliol, gironí i monjo de Montserrat.

Juliol, que havia format part de la confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona, va utilitzar, per exemple, el primer pas, (el Pas de l'entrada triomfant de Jesús a Jerusalem) el va fer servir per recordar que «som persones limitades», tot i pensar que «el progrés ens fa imparables». Ho deia en referència als efectes de la pandèmia. Aquest límit, segons va dir, «és que som dèbils» i va indicar que «acceptar els nostres límits és una manera de créixer humanament i de forma espiritual».

També va referir-se a la «solidaritat» de tanta gent per tirar endavant aquests mesos de covid. O la «solitud» que serveix per, entre d'altres coses, per «enfrontar-se a si mateix, és el camí per acostar-se cap a Déu».

Amb el quart pas, el Pas de l'Ecce Homo, va referir-se a la «veritat», a les diferents versions informatives que arriben des de multitud de canals i a la necessitat de la transparència. Amb el cinquè pas va esmentar com Jesús es va aixecar després de caure i va assenyalar que aquests mesos els ciutadans hem passant alts i baixos, però va demanar «continuar endavant, tal com va fer Jesús» quan va caure. També va referir-se a aquells que han estat «icones» els darrers mesos portant i acostant Crist a la societat. «Nosaltres també hem de ser portadors», va insistir.

El monjo de Montserrat va lamentar que amb la pandèmia hi ha hagut un increment de suïcidis de gent que s'ha sentit abandonada. Però va dir que «Déu no ens abandona, hi és». «En els moments més foscos en surt la resurrecció», va resoldre. Va parlar de la revaloració de la vida i de resituar els valors. «El virus ha vençut l'economia», per tant és possible tornar a donar importància a allò important», va dir.

El pas dels Perfums va servir-li per posar sobre la taula les diferències entre la llei i l'ètica admetre que és un apassionat de la premsa alemanya i com en aquell país inicialment es parlava molt de la legalitat en les restriccions.

Resurrecció és esperança

El Pas del Sant Sepulcre on Jesús ja és mort va permetre-li parlar de la mort: «Si vivim, morim», va sentenciar. Va exposar que la pandèmia «en ha posat a davant d'aquesta realitat», referint-se a la mort. «No en volem saber res, però a les pel·lícules i els videojocs matem que fa feredat. I crist ens ensenya que hem d'afrontar la mort com a part de la vida», va reiterar.

Com a conclusió va afegir-hi un pas més, inventat per el: el pas del sepulcre buit. Al seu parer, representa «la resurrecció pels cristians». I també és un «símbol de l'esperança». «El final és la tomba buida, la llum i la vida», va dir.

L'acte es va fer a l'auditori Josep Irla de la Generalitat. A banda del Bisbe , Francesc Pardo, i del President de la Junta de Confraries, David Fluriach, i havia diverses autoritats, com l'alcaldessa, Marta Madrenas, i el vicealcalde, Quim Ayats.