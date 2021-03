Girona instal·la una cuina i adequa tres espais a St. Daniel

L'Ajuntament de Girona ha instal·lat una cuina i ha adequat tres espais a la vall de Sant Daniel per a les entitats i l'associació de veïns i veïnes del barri. Les obres, que han anat a càrrec de Zuñiga Construccions, s'han centrat en les antigues escoles i can Primi, i han finalitzat aquesta setmana. Es tracta de dos projectes que els veïns van sol·licitar a través dels pressupostos participats del 2018. les dues actuacions han tingut un cost global d'uns 21.000 euros

«Estem fent una gran feina als barris per millorar i posar al dia equipaments públics que són de petit format, però que a la vegada fan una funció clau per a la cohesió social. En aquest cas parlem de dues obres diferents a Sant Daniel, que permetran multiplicar les possibilitats de les entitats i dels veïns i veïnes per poder programar activitats i planificar noves accions a la vall», explica el tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme i Activitats, Lluís Martí.