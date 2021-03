Desenes de persones tallen la Gran Via de Jaume I per "confinar els cotxes i recuperar la ciutat"

Desenes de persones han tallat durant unes hores la Gran Via de Jaume I de Girona. Ho han fet per reclamar més accions en favor del medi ambient. L'acció ha servit per "confinar els cotxes i recuperar les ciutats". Durant bona part del matí, aquesta artèria de la capital del Gironès s'ha reconvertit en un passeig on s'han fet diverses activitats com tallers de bicicleta, un gran mural al costat de la Plaça U d'Octubre de 2017 o un concert al mig de la calçada. L'acció ha anat estat organitzada per la plataforma Rebel—lió o Extinció, però ha comptat amb el suport d'altres entitats com Mou-te amb Bici, el Sindicat de Llogateres o diversos caus d'escoltes de la ciutat.