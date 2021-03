Incendi al Barri Vell de Girona

Deu dotacions dels Bombers treballen aquest dissabte al matí en un incendi en un habitatge ciutat al número 1 del carrer Bellmirall del Barri Vell de Girona. Segons la policia local, el foc no ha provocat ferits. Els Bombers han informat que l'avís pel foc s'ha rebut a les 10.38 h. L'incendi afecta un immoble de planta baixa i dos pisos, i ha provocat una forta columna de fum negre visible des de diversos punts de la ciutat. Els Bombers treballen en les tasques d'extinció des de l'exterior, ja que la teulada ha cedit i es podria veure compromesa la seguretat dels efectius.

Una persona confinada a l'immoble ha pogut sortir a l'exterior i, segons apunten els Bombers, ja no hi hauria ningú més a dins. Els serveis del SEM també són a la zona.

Segons ha piulat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no hi ha danys personals com a conseqüència de l'incendi. Els Bombers han hagut de desallotjar vuit persones que ja s'han reubicat, i ara els esforços se centren en apagar l'incendi.

(Aquesta és una notícia en desenvolupament)