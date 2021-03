La nova imatge de l'entrada sud agafa forma amb l'edifici de la Clínica Girona

La primera gran obra a l'entrada sud de Girona ja té la forma ben definida. La Clínica Girona ja deixa veure tota la seva altura i actualment s'està treballant amb les instal·lacions de l'interior i en la urbanització de la zona exterior.És un edifici amb tres plantes subterrànies i set per sobre del nivell del sòl a la banda que dona al carrer Barcelona i cinc pel costat de la via, segons el projecte signat per PMMT arquitectes.

A dins, la feina s'està centrant en els serveis d'electricitat, sanejament, ascensors, escales mecàniques i els grups electrògens, entre d'altres. A més, s'està fent el recobriment de la façana tecnològica ventilada amb murs cortina a càrrec d'una empresa especialitzada en façanes singulars. Simultàniament, s'està procedint a la urbanització de la zona, amb les voreres dels carrers que delimitaran el perímetre de la nova clínica.

Si el ritme d'obres es manté, la previsió és que els treballadors puguin començar a traslladar-se a finals d'any al nou equipament. El projecte ha patit endarreriments per l'enderroc de les naus que hi havia anteriorment i per la pandèmia. Les obres van començar el 21 de febrer de l'any 2018. Prèviament hi va haver un llarg procés burocràtic per tramitar les llicències requerides.

La Clínica havia canviat de plans mesos enrere i finalment es quedava a la capital, tot i que inicialment havia previst marxar a Fornells de la Selva. La primera tasca va consistir a tirar a terra algunes de les naus industrials abandonades des de feia anys.

Xifres dantesques

Amb la seu al sud de Girona, amb una inversió al voltant de 50 milions, el tamany de la clínica creixerà notablement. Es passarà d'uns 13.000 metres quadrats a l'edifici actual de l'Eixample a uns 41.000 metres quadrats al nou emplaçament. La construcció és obra de la UTE liderada per Construccions Rubau, juntament amb Agefred. L'equipament disposarà de serveis d'urgències, diàlisi, un servei de diagnosi per la imatge exemplar, amb 16 sales d'imatge, consultes externes, fecundació assistida, anatomia patològica, rehabilitació, laboratoris, oftalmologia, quiròfans, bloc obstètric, hospital de dia, angiografia, endoscòpia, UCI, unitats d'hospitalització i tots els serveis generals necessaris per al funcionament de la clínica com farmàcia, cuina, neteja, esterilització, magatzems entre d'altres.

Un cop les naus van anar a terra, durant la primavera del 2019 es van desplaçar uns 80.000 metres cúbics de terra. L'estiu d'aquell any, es va iniciar la fase de fonamentació amb unes pantalles amb més de 3.300 metres cúbics de formigó i 540 tones d'acer. A la tardor del 2019, es va construir la llosa d'1,2 metres de gruix i de més de 5.500 metres cúbics de formigó i més de 900 tones d'acer al seu interior. El gener de l'any passat van començar a fer-se les plantes i al setembre l'estructura de formigó es va donar per acabada.

L'institut Ermessenda

A prop de la futura clínica, hi ha la nau on antigament hi havia hagut la fàbrica de l'empresa Simon, que és la que ha de servir per traslladar-hi l'institut Ermessenda. Els alumnes actualment estan dividits en dues seus: en uns barracons a Can Prunell i a l'edifici Cartañà, propietat del Bisbat i a qui es paga cada any un lloguer. La idea era obrir el nou edifici a finals de l'any 2019, però el més calent és a l'aigüera. Fa unes setmanes es va aprovar un enderroc parcial a la zona per generar el futur pati del centre.