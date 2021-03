La vida de les gosses policia de Girona quan no estan de guàrdia

Reportatge. Estaran en boxs diferents d'altres animals i tindran una paret de recerca, un llançador de pilotes i un camp de treball. Quan no estiguin de servei hauran de sortir a passejar tres cops al dia. A més a més, tindran un bany mensual

Les quatre gosses de la unitat canina de la Policia Municipal de Girona s'allotjaran, cuidaran i ensinistraran a la residència canina La Devesa quan no estiguin de servei. La residència està situada al Pla de Baix Domeny de la capital gironina i és on hi ha també els gossos que es troben abandonats pels carrers del municipi. Hi aniran a partir de l'1 d'abril.

En aquest centre, Kira, Lola, Laika i Greta (un cadell que està en formació i que ja ha participat en l'aixecament d'alguns actes), estaran vigilades les 24 hores del dia i els agents de la policia els podran anar a veure a qualsevol hora els 365 dies de l'any. Estaran en un departament específic per a gossos policials, on només tindran el contacte amb el cuidador i amb els guies.

El responsable de les instal·lacions ha de complir un seguit de requisits. Per exemple, als animals se'ls haurà de banyar almenys un cop al mes. Quan les gosses no tinguin prevista una jornada laboral, com ara els dies festius, s'hauran de treure a passejar tres cops al dia. Òbviament, se'ls garantirà una correcta alimentació, vacunació i desparacitació.

El centre disposa de tot el material específic i necessari per a l'ensinistrament dels gossos detectors. Entre aquests, una paret de recerca, un llançador de pilotes, un camp de treball específic i vehicles per fer entrenaments. De fet, a la residència no hi estaran només per descansar, sinó que seguiran la formació i l'ensinistrament per quan surtin a treballar amb els humans.

Entre els requisits per tenir cura dels animals hi ha l'obligació que l'adjudicatari tingui un departament específic per a gossos policials, on només tindran el contacte amb el cuidador i amb els guies.

Al concurs per tenir les gosses en un centre caní durant quatre anys s'hi van presentar dues ofertes. Una però es va descartar per diferents incompliments. La guanyadora va ser l'empresa de Jordi Ametller Batlle, responsable de la residència La Devesa, que rebrà 58.080 euros.