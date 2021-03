Un espectacular incendi crema un habitatge al Barri Vell

Fins a deu dotacions dels Bombers van treballar aquest dissabte al matí en un incendi en un habitatge ciutat al carrer Bellmirall del Barri Vell de Girona, a tocar de la Catedral. Segons van informar els Bombers, l'avís pel foc es va rebre a les 10.38 hores del matí. L'incendi va afectar un immoble de planta baixa i tres pisos, i va provocar una forta columna de fum negre visible des de diversos punts de la ciutat. No s'han de lamentar ferits, tot i que l'incendi sí que va fer que la teulada de l'edifici cedís. Es desconeix la causa que va originar el foc.





Una dotació de Bombers es va quedar de retén al lloc ahir a la nit per la sospita que pugui quedar foc somort sota la gran quantitat de runa, que podria revifar l'incendi. La dotació podria mantenir-s'hi més dies, en funció de com avancin les tasques de desenrunament que s'hauran de realitzar.

A causa de l'esfondrament de la teulada, els efectius es va centrar en l'extinció del foc des de fora, ja que per dins podria veure's compromesa la seva seguretat. El foc va afectar totalment la tercera planta de l'edifici.

A la una del migdia, un tècnic municipal va desplaçar-se fins a l'immoble per fer una primera valoració del perill de col·lapse de les plantes inferiors. Posteriorment també hi va anar una unitat del GREC (Grup d'Estructures Col·lapsades) dels Bombrs per fer-ne una valoració conjunta.

Les tasques d'extinció es van allargar fins a la tarda, i durant una part del dia es va tallar el pas en diversos carrers d'accés a la zona. A banda dels Bombers, fins al lloc s'hi van mobilitzar diverses dotacions de la Policia Municipal, els Mossos d'Esquadra, i els serveis del SEM. Protecció Civil de Girona també hi va anar per fer tasques d'avituallament pel personal que hi estava treballant.

Sense danys personals

Els Bombers només van haver d'evacuar una persona que es trobava confinada a l'immoble, que va poder sortir a l'exterior. Com a representants municipals, el regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, i també la regidora del barri, Maria Àngels Cedacers, es van acostar fins a l'edifici del carrer Bellmirall per supervisar les tasques i donar suport a la família afectada. Berloso va explicar que, tot i que des del consistori els van oferir ajuda, les vuit persones que vivien a l'edifici afectat van poder ser reallotjades «amb la família o la xarxa de veïns, que de seguida es van oferir». «Esperarem que dilluns es faci la valoració tècnica per veure en què més se'ls pot continuar assistint des del consistori», va afirmar Berloso.

El regidor de Seguretat va assenyalar que la Policia Municipal també «extremarà la vigilància» a la zona aquests dies. Segons va apuntar,durant els treballs es va trucar la companyia elèctrica perquè tallés el subministrament, ja que hi havia aigua i podia suposar un perill. Ara caldrà esperar, ja que, de moment, «no es pot fer cap intervenció».