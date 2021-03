El 7 estrelles es planta davant del tancament imposat per Educació

«Cessament immediat de l'activitat». Així de clar, i de contundent. El passat 23 de febrer, les cinc sòcies de la cooperativa que gestiona el 7 estrelles, un espai «de suport a la criança i d'acompanyament a famílies i infants» del carrer Sant Agustí de Girona en el marc de la mirada dels projectes d'educació lliure, van rebre una resolució d'Educació que els obliga a tancar perquè el departament entén que estan fent de llar d'infants sense disposar de llicència per a aquesta activitat. «Volem deixar clar que nosaltres no som ni millor ni pitjor que les llars d'infants, som una altra cosa. I no entenem per què aquesta altra manera de fer amb els infants i les famílies no pot tenir cabuda», explica Núria Puigdevall que, amb la resta de les seves sòcies, van posar en marxa el 7 estrelles, que, actualment, «acompanya» unes 25 famílies que també formen part de la cooperativa, amb infants d'1 a 6 anys, que, com destaquen des de l'espai, és una etapa d'educació no obligatòria.

«Cada cop hi ha més famílies que busquen una altra mirada en el moment d'enfocar la criança dels seus fills; l'acompanyament emocional tants als infants com a les famílies és la nostra base», expliquen des del 7 estrelles, que tenen clar que no són «competència» de les llars d'infants públiques o privades, sinó una alternativa diferent: «Hi ha molta demanda de la mirada que oferim els projectes d'educació lliure i, per exemple, les famílies que tenim ens han vingut a buscar de molts punts de Girona o d'altres poblacions perquè reivindiquen i volen una altra manera diferent de fer la criança dels nens petits».

Fa cinc anys, organitzades com a una «cooperativa sense ànim de lucre», les sòcies del 7 estrelles van obrir amb una llicència, concedida per a l'Ajuntament de Girona, «d'atenció diürna d'infants» després de demostrar que complien totes les normatives d'accessibilitat, incendis, sortides d'emergència... «Van començar amb pocs nens, ara tenien «14 infants, amb dues acompanyants, de 3 a 6 anys; i 10, també amb dues acompanyants» que, de dilluns a divendres de nou del matí a tres de la tarda, poden anar al 7 estrelles els dies i les hores que vulguin. A banda, l'espai també acull xerrades formatives per a adults.

El 7 estrelles ha estat funcionant aquests darrers cinc anys, sense problemes amb els veïns ni, que sàpiguen les sòcies, cap denúncia de ningú, fins que l'octubre del 2019 se'ls van presentar dos inspectors d'Ensenyament: «Era un dia de treball, amb infants aquí, i ens van dir que volien veure les instal·lacions, i nosaltres els ho vam ensenyar tot sense cap problema». Al cap de poc temps, el 7 estrelles va rebre una notificació d'Educació on se'ls deia que, a criteri del departament, eren una llar d'infants, que o presentaven al·legacions que demostressin el contrari o es convertien en un centre educatiu reglat. «Lògicament vam presentar al·legacions, perquè no som una llar d'infants. És que com si a una estètica li dius que ha de tenir llicència de perruqueria. No tindria cap sentit», argumenta Puigdevall, que, a més, té clar que cedir al que els demanava Educació deixaria en l'aire el futur de molts més projectes d'educació lliure que hi ha a Catalunya. Són més de dos centenars d'espais, una seixantena dels quals agrupats dins la XELL (Xarxa d'Educació Lliure), amb el cas del 7 estrelles com l'únic que, de moment, té un expedient de tancament del Departament d'Educació tan avançat, però altres ja ha començat a rebre inspeccions. «Si els projectes d'educació lliure ens mantenim a l'ombra, ens deixen fer, però si actuem obertament i diem ´estem aquí', com fèiem nosaltres, ens venen a tancar», argumenta Puigdevall, que, com la resta de sòcies de l'espai 7 estrelles, ara està a l'espera de rebre noves notícies d'Educació després del «recurs de reposició» que van interposar contra la resolució de «cessament immediat de l'activitat». El termini del departament per respondre al recurs del 7 estrelles acaba el 12 d'abril.