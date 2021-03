Apareix un cotxe cremat en un camp de la Creueta

Un cotxe ha aparegut cremat en un camp de la Creueta, que es troba a prop de la benzinera i del Parc Científic de la UdG.

Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per aclarir els fets.

Aquest vehicle, que nombrosos ciutadans han vist mentre circulen per l'entrada est de Girona i la zona de Quart, va incendiar-se el diumenge de matinada.

Un veí de la zona va alertar cap a dos quarts de quatre de la matinada, que hi havia un cotxe cremant al mig d'un camp a tocar de la carretera GIV-6703, que es troba a tocar d'uns pisos de la Creueta, ja en terme municipal de Quart

Fins al lloc s'hi va desplaçar la Policia Municipal de Girona, els Bombers i els Mossos d'Esquadra.

Quan hi van arribar es van trobar que hi havia dos focus d'incendi: un era el vehicle i l'altre, una pila de palets -foguera- cremant a prop dels pisos.

Els Bombers van treballar-hi amb un vehicle i en 20 minuts van tenir el foc extingit.

El cotxe va quedar del tot destrossat per les flames, era un Peugeot 105.

Els Mossos d'Esquadra també es van activar i han instruït les diligències.

Van estar fent recerca per la zona per si localitzaven algú o el propietari del vehicle, però no van trobar ningú.

El vehicle no els consta com a robat, però estan fent les gestions per localitzar-lo i finalment, aclarir les circumstàncies dels fets.