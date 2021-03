Els Mossos detenen sis joves arran dels incidents per l'acte electoral del 14-F que Vox va convocar a Salt

Els Mossos d'Esquadra han detingut sis joves, dos dels quals menors d'edat, arran dels incidents per l'acte electoral que Vox va convocar a Salt durant la campanya del 14-F. La policia els acusa dels delictes d'atemptat contra agent de l'autoritat i desordres públics. Els fets van tenir lloc el 7 de febrer passat. Aquell dia, el líder del partit d'ultradreta, Santiago Abascal, va anar a Salt per fer-hi un contacte informatiu. Els manifestants contraris a Vox van llançar-li ous, cebes, tomàquets, taronges i també grava tant a ell com a d'altres membres del partit. Els Mossos van acabar disparant projectils de foam i carregant contra els manifestants.

Ahir, la policia va detenir sis dels joves que suposadament van protagonitzar els incidents (durant els quals també es van llançar pedres a les furgones dels antiavalots). Les detencions s'han deixat sense efecte en espera que a tots ells se'ls citi a declarar (bé sigui davant el jutjat o la fiscalia de menors).