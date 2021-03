Salt manté les parades de Sant Jordi al passeig Ciutat de Girona però aplicarà protocols sanitaris

L'Ajuntament de Salt ha anunciat que mantindrà les parades de llibres i roses de Sant Jordi al passeig Ciutat de Girona per aquesta diada. De tota manera, el consistori està treballant per aplicar-hi protocols sanitaris, com ara la separació de dos metres entre parada i parada i també hi haurà limitacions d'aforament i mesures d'higiene. L'Ajuntament ha dissenyat un circuit de direcció única pels vianants i caldrà accedir a la zona de parades des de l'alçada del carrer de Manuel de Falla i sortir pel de Miguel de Cervantes. El perímetre estarà tancat i d'aquesta manera es controlarà la gent que hi hagi a l'interior per evitar aglomeracions.

A més, tan sols podran sol·licitar tenir una parada els llibreters i floristes que tinguin un establiment al municipi o bé una parada al mercat i aquelles associacions i entitats que estiguin registrades a l'Ajuntament. Tot i així, el consistori no descarta endurir les mesures si les autoritats sanitàries ho requereixen de cara al Sant Jordi.