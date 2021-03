Dels retrets als pactes

12,6 milions. Girona aprova 9,9 milions en inversions per al 2021 gràcies al pacte entre el govern i Guanyem. Sumats als acords previs amb la resta de formacions per 2,6 milions, s'apropen als 13 que es van tombar al gener.

El ple extraordinari d'ahir a Girona va desencallar 9,9 milions d'euros en inversions que s'hauran d'executar aquest 2021. Una injecció directa important que servirà per materialitzar actuacions en habitatge públic, equipaments per a barris i mesures de sostenibilitat, així com també en actuacions de manteniment de la ciutat. La llum verda es va aconseguir gràcies a un acord entre l'equip de govern (JxCat i ERC) i Guanyem Girona, que ho va fer «per responsabilitat» i per respondre al context de crisi causat per la covid. El PSC i Ciutadans es van abstenir.

El gruix de les inversions, 5,8 milions d'euros, es destinarà a millores socials i mediambientals. Més de la meitat d'aquests diners serviran per adquirir habitatges socials (3,4 milions). També s'invertirà en millores als centres cívics (85.000 €), un nou equipament pels veïns de l'Eixample (300.000 €) i Sant Narcís (200.000 €) i un menjador social a l'Esquerra del Ter (200.000 €). En relació amb el medi ambient, destaquen 1,1 milions que serviran per millorar l'eficiència energètica en l'enllumenat urbà.

L'altra part de les inversions , 4,1 milions, s'injectaran en diferents projectes pendents a la ciutat, com les obres de la Central del Molí, el projecte del castell de Montjuïc, el sistema elèctric de l'antic Cinema Modern,i en millores en escoles, equipaments culturals i esportius

Ahir al ple les formacions que han pactat es felicitaven pels «esforços» fets en negociar. I és que l'executiu municipal governa en minoria, i, per força, ha de buscar el pacte amb els altres grups. De fet, el pla d'inversions inicial de 13,2 milions, que el govern municipal va portar al ple de gener va ser tombat en bloc per l'oposició. La regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, comentava que, amb el nou pacte, es comença a «deixar enrere» el ple del gener «del qual ningú se sent orgullós» ?la falta de consens d'aquell dia va acabar portant a un debat tens i ple de retrets.



Els resultats de pactar

Les següents sessions plenàries, però, han conduït a uns resultats ben diferents i ja sumen 12,6 milions, gràcies als diversos acords amb totes les formacions del ple. A banda dels 9,9 milions aprovats ahir, els fruits dels pactes es van veure al ple ordinari de març, quan es van aprovar inversions per 1,9 milions amb els vots a favor del PSC i Ciutadans ?s'hi incloïen la compra de 12 pisos per habitatge social (887.000 €), elements de transport i maquinària pels serveis municipals (380.160 €), o 16 vehicles per la Policia Municipal (307.260 €), entre d'altres. A la sessió plenària de febrer també es van desencallar 715.000 euros per unanimitat, per comprar dos autobusos i fer millores a les escoles.

Sobre això es va pronunciar la portaveu socialista, Sílvia Paneque, que va assenyalar que l'esforç de diàleg del govern «l'ha fet després del ple de gener», i que ara han pogut veure com «quan s'estén la mà» a l'oposició, aquesta «respon de manera responsable», però que el que no fan és «adherir-se a xecs en blanc a la força», va criticar la portaveu.



Diferències respecte gener

Val a dir que els pactes a què s'ha arribat modifiquen la proposta inicial que duia el govern al primer ple de l'any. Així, per exemple, la negociació va fer créixer la partida destinada a l'habitatge fins als 4 milions d'euros (que serviran sobretot per la compra de pisos), quan el govern preveia destinar-hi 2,5 milions el 2020 ?un resultat pel qual la regidora de Guanyem, Cristina Andreu, ahir es felicitava. En canvi, van fer baixar la inversió en asfaltatge proposat per l'executiu, explicava ahir Planas, que finalment s'ha quedat en 800.000 euros.

Altres partides, com la comissaria de la Policia Municipal de Girona al barri de Santa Eugènia o el carril bici de l'avinguda Lluís Pericot, es contemplaven al gener però, de moment, han quedat fora dels acords assolits fins ara.



Pressupostos pendents

Aquestes inversions no substitueixen els pressupostos, que ahir tota l'oposició reclamava, recordant que Girona és l'única ciutat de més de 100.000 habitants que no en té pel 2021 en un escenari de pandèmia. La regidora d'Hisenda va respondre que hi «estan treballant» i que esperen que la resta de formacions estiguin «obertes a arribar acords» en aquest tema. Caldrà veure com es teixeixen els acords per aconseguir uns nous comptes per la ciutat.