Enxampen a Llagostera un conductor d'un transport especial circulant amb un excés de pes

Els Mossos d'Esquadra han enxampat a Llagostera un conductor d'un transport especial que circulava amb un excés de pes.

Els agents van detectar que transportava una màquina de grans dimensions que pesava uns 25.000 quilos de més dels que podia transportar.

El xofer ha acabat amb dues denúncies a sota el braç i que sumen 4.500 euros.

Els fets es van desencadenar voltant de les sis de la tarda de dilluns, quan Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van veure circulant per la carretera C-65, a l'altura del punt quilomètric 6 i al pas per Llagostera, un vehicle especial que transportava una màquina de grans dimensions.

Els agents de Trànsit el van aturar amb seguretat al voral de la via per tal de demanar-li el permís de conduir i tota la documentació del vehicle, així com per fer el pesatge del transport per comprovar si s'ajustava al pes autoritzat.



Pes: 135.600 quilos

Una vegada realitzat el pesatge es va comprovar que era de 135.600 quilos i que l'autorització de la Direcció General de Trànsit, només l'autoritzava a circular portant un pes de 109.741 quilos, per la qual cosa el van denunciar per un excés de pes, d'acord amb la LOTT (Llei Orgànica de Transports Terrestres) i per incomplir l'autorització de la DGT, segons el Reglament General de Circulació. L'import de les dues denúncies administratives, suma un total de 4.500 euros.



Immobilitzat a Platja d'Aro

Així mateix, els agents van acompanyar el transport especial fins a l'entrada de la població de Platja d'Aro. La Policia Local d'aquest municipi es va encarregar de fer l'acompanyament fins al lloc on el transport havia carregat la màquina i va quedar immobilitzat pels Mossos fins a restituir la situació amb un altre articulat.