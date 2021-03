Hinojosa enllesteix el pla per acabar amb les pudors a la fàbrica de Sarrià de Ter

Hinojosa ha enllestit el pla per acabar amb les males olors a la fàbrica de Sarrià de Ter i complir allò que mana l'ordenança municipal. Durant el 2020, les actuacions s'han centrat a la zona de la depuradora, que era el focus principal de les fortors. Ara, després d'haver instal·lat un biofiltre en aquesta àrea, la paperera ja dona per tancada la implantació del Pla de Gestió d'Olors (PGO), que en total ha suposat una inversió de més de 3 milions d'euros (MEUR). Hinojosa, que produeix paper a partir de paper i cartró reciclat, s'ha fixat ara aconseguir que el 100% del vapor que s'utilitza per a l'assecatge vingui d'energies netes. Per això, ha implantat un sistema de tractament de biogàs i posarà en marxa una planta de biomassa.

A finals del 2019, Hinojosa va engegar un nou paquet d'actuacions per reduir la fortor que desprenia la paperera. S'emmarcaven dins la segona fase del Pla de Gestió d'Olors (PGO) que va redactar l'empresa, amb l'objectiu de complir allò que fixa l'ordenança municipal de Sarrià de Ter (que estableix el límit de 3 unitats d'olor per metre cúbic).

L'any passat, tot i l'esclat de la covid-19, Hinojosa no va aturar màquines (perquè la indústria del paper i cartró es considera essencial per abastir d'envasos la de l'alimentació). Del 2020, la companyia en destaca que ha estat l'any en què s'ha acabat "amb èxit la implantació de les mesures per minimitzar l'impacte odorífer previstes al PGO".

El gran gruix d'actuacions van centrar-se a la zona de la depuradora. I la majoria, van enllestir-se abans de l'estiu. Entre d'altres, es van cobrir la majoria de basses –o tancs- i es va instal·lar un sistema estanc de descàrrega de llots. Després de l'estiu, a més, Hinojosa va posar un biofiltre a la zona (que s'encarrega de neutralitzar les diferents partícules que emeten pudors) i va construir una xemeneia per afavorir la dispersió de les males olors.



Vapor a partir d'energies netes

Hinojosa explica que l'any passat la planta de Sarrià de Ter també va obtenir la revisió de l'autorització ambiental integrada. I en aquesta línia, la companyia també vol apostar per incrementar l'ús de les energies renovables a la planta, amb l'objectiu de reduir la petjada de carboni.

La fàbrica es fixa que "el 100% del vapor utilitzat per a l'assecatge de paper es generi a partir d'energies netes". Per això, al novembre va engegar un sistema de tractament de biogàs (a partir del què genera la matèria orgànica de la depuradora) i també ha construït una planta de biomassa a les instal·lacions de Sarrià. S'alimentarà de residus de fusta procedents de podes i neteges de boscos i es posarà en marxa tan aviat com rebi l'aprovació definitiva per part de la Generalitat.

La planta d'Hinojosa de Sarrià de Ter té una cinquantena de treballadors en plantilla, a més de generar uns 210 llocs de treball indirectes. La fàbrica produeix paper a partir de paper i cartró reciclat (en bona part, procedent d'envasos recuperats de la zona).