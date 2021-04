El Pla d'Olors permet a la paperera d'Hinojosa complir amb la normativa municipal

La paperera d'Hinojosa a Sarrià de Ter fa balanç de 2020, un any en què va acabar de posar en marxa el seu Pla de Gestió d'Olors. La implementació de diversos sistemes per minimitzar l'impacte odorífer els «ha permès reduir les olors i situar-les en els objectius que marca l'ordenança municipal», afirmen en un comunicat. Des d'Hinojosa recorden que aquest pla continua sent un «projecte prioritari» i per això mantenen les mesures preventives i de control, a més de fer un seguiment permanent de les emissions. Expliquen que van començar a implementar millores l'any 2017, i l'any passat van centrar-se en les actuacions a la depuradora, sobretot abans d'estiu. Ahir a la tarda, la fàbrica paperera va mostrar les seves instal·lacions als representants polítics del municipi.

En el balanç de 2020, des de l'empresa també destaquen la renovació de l'autorització ambiental per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, així com també la promoció d'actuacions dirigides a la millora de la seva eficiència i sostenibilitat. A més, expliquen que la companyia també ha col·laborat amb organitzacions de Sarrià de Ter i ha obert canals de comunicació amb els veïns, tot plegat per «reforçar el seu compromís amb el municipi» en un any «especialment difícil».