Veneració de la creu a les escales de la Catedral de Girona sense públic en un Divendres Sant marcat per la covid-19

Girona ha viscut per segon any consecutiu un Divendres Sant atípic. La pandèmia ha fet suspendre la processó del Sant Enterrament, però la junta de confraries ha volgut reviure l'esperit de la Setmana Santa mantenint la veneració de la creu a les escales de la Catedral. Això sí, en versió reduïda i adaptada a les restriccions per la covid-19.

L'acte, on hi han participat 160 persones, s'ha fet amb mascaretes i sense públic. Ha estat sobri però també solemne. La creu processional ha ascendit les escales contemplada per sis vestes de cada confraria, i mentre redoblaven els tambors dels Manaies. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, durant l'homilia ha demanat "ajuda", "esperança" i "fortalesa" per afrontar "aquesta dolorosa pandèmia".